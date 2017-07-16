81 مليار جنيه حجم أعمال فيصل الإسلامي العام الحالي

منى عبدالباري:نجح بنك فيصل الإسلامي من تحقيق نموا نسبته 5.8% بحجم أعماله خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 81.05 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 76.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.كما أظهرت النتائج المالية للبنك عن العام المالي المنتهي نمو إجمالي الأصول بنسبة 6.8% لتسجل 79.8 مليار جنيه ن

منى عبدالباري:

نجح بنك فيصل الإسلامي من تحقيق نموا نسبته 5.8% بحجم أعماله خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 81.05 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 76.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.

كما أظهرت النتائج المالية للبنك عن العام المالي المنتهي نمو إجمالي الأصول بنسبة 6.8% لتسجل 79.8 مليار جنيه نهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 74.7 مليار جنيه نهاية يونيو العام الماضي.

ونما إجمالي الحسابات الجارية و الأوعية الإدخارية للبنك بنسبة 5.6% إلى 69 مليار جنيه، العام 2017 مقارنة بـ 65.3 مليار جنيه في 2016.

وفي المقابل تراجع إجمالي الأصول السائلة بنحو 50% إلى 4.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 8.2 مليار جنيه نهاية يونيو 2016.وزاد عدد الحسابات التي يديرها البنك بنسبة 50.5%.

