81 مليار جنيه تمويلات لشركات البورصة المقيدة خلال 5 سنوات

كشف محمد الصياد، مساعد أول رئيس البورصة لشئون القيد ورئيس قطاع القيد، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركات المقيدة في الـ5 أعوام الأخيرة، بنحو 81 مليار جنيه، وذلك من خلال عمليات زيادات رؤوس أموال متنوعة.

وأضاف في العرض التوضيح الذي يقدمه لمستثمري محافظة قنا لتوضيح مزايا القيد في البورصة، أن شركة إعمار مصر كانت أكبر شركة سجلت زيادة رؤوس أموال بـ3.6 مليار جنيه.

يذكر أن البورصة، تعقد حاليا الجولة الثالثة من مؤتمر التنمية تحت رعاية رئيس الوزراء، إذ بدأت الانطلاقة بمحافظة بورسعيد ثم سوهاج ثم حاليا بمحافظة قنا وغدا في محافظة الأقصر.

ويحضر برنامج البورصة، للتنمية في محافظة قنا عدد من الشركات العاملة في المحافظة.