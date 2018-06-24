81 مليار جنيه ارتفاعًا بالمركز المالى للبنوك خلال شهر

أحمد الدسوقىقال البنك المركزى، إن المركز المالى الإجمالى للبنوك ارتفع بقيمة 81 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2018، ليصل إلى 4.992 تريليون جنيه، مقابل 4.911 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير 2018.وأشار المركزى، فى أحدث تقاريره، إلى أن الأرصدة بالبنوك فى مصر ارتفعت إلى 1.136 تريليون جنيه بنهاية فبراير 20

أحمد الدسوقى

قال البنك المركزى، إن المركز المالى الإجمالى للبنوك ارتفع بقيمة 81 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2018، ليصل إلى 4.992 تريليون جنيه، مقابل 4.911 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير 2018.

وأشار المركزى، فى أحدث تقاريره، إلى أن الأرصدة بالبنوك فى مصر ارتفعت إلى 1.136 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2018، مقابل 1.078 تريليون جنيه بنهاية يناير 2018.

وأوضح أن الأرصدة بالبنوك فى الخارج تراجعت إلى 302 مليار جنيه بنهاية فبراير 2018، مقابل 305 مليارات جنيه بنهاية يناير 2018.

فى السياق ذاته، أكد أن الاحتياطات ارتفعت إلى 197 مليار جنيه بنهاية فبراير 2018، مقابل 181 مليار جنيه بنهاية يناير 2018.