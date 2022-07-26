81 % ارتفاعًا فى صادرات الملابس الجاهزة إلى تركيا خلال النصف الأول

زادت صادرات الملابس الجاهزة إلى تركيا خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 “الفترة من يناير إلى يونيو” بنسبة 81% لتسجل 66 مليون دولار، مقابل 36 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021.

يذكر أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 “الفترة من يناير إلى يونيو” بنحو 42% لتسجل 1.29 مليار دولار، مقابل 904 مليارات خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021.

وأوضح تقرير للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة اختص به «المال»، أن صادرات القطاع خلال شهر يناير 2022 صعدت بنحو55% لتسجل 205 ملايين دولار مقارنة بـ 132 مليون دولار، كما صعدت صادرات شهر فبراير 2022 بنسبة 36% لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 139 مليونًا خلال فبراير 2021.