81 ألف هاتف مبيعات أسبوع جوميا للموبايلات

محمود جمالباعت شركة جوميا لخدمات التسوق الإلكترونى، 81 ألف جهاز محمول خلال أسبوع العروض الذى نظمته فى الفترة من 18 إلى 25 مارس الجاري.وقال هشام صفوت رئيس الشركة لـ «لمال» إن أكثر الشرائح السعرية مبيعا كانت تدور بين 1000 و2000 جنيه، مضيفا أن هواتف شياومى الصينية جاءت فى المركز الأول م

محمود جمال

باعت شركة جوميا لخدمات التسوق الإلكترونى، 81 ألف جهاز محمول خلال أسبوع العروض الذى نظمته فى الفترة من 18 إلى 25 مارس الجاري.

وقال هشام صفوت رئيس الشركة لـ «لمال» إن أكثر الشرائح السعرية مبيعا كانت تدور بين 1000 و2000 جنيه، مضيفا أن هواتف شياومى الصينية جاءت فى المركز الأول من حيث حجم المبيعات، تلتها سامسونج الكورية، ثم إنفينكس الصينية.

وأكد أن شركتى «أوبو» و«هواوى» الصينيتين احتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالى، لافتا إلى جهاز «شياومى ريدمى 5A» سجل مبيعات كبيرة فى أول ساعتين من طرحه خلال أول ساعتين خلال على الموقع، رافضا الكشف عن عدد مبيعات كل العلامات عبر منصة شركته الإلكترونية.

و«أسبوع الموبايلات» هوحدث سنوى تقيمه «جوميا» للعام الرابع على التوالى، وأطلقت خلال العام الحالى خدمة «جوميا إكسبريس»، تستهدف توصيل المنتج للعميل داخل القاهرة والجيزة فى اليوم التالى لطلبه مباشرة قبل الساعة الثانية ظهرا، إلى جانب إعفاء المنتجات التى تتجاوز قيمتها 250 جنيها من مصروفات الشحن.

على صعيد آخر، لفت إلى أن الشركة بصدد إطلاق حملة تخفيضات جديدة تصل إلى %50 على منتجات الأزياء ومستحضرات التجميل بداية من الإثنين المقبل ولمدة أسبوع ينتهى 9 أبريل.