81 ألف طن صادرات الرمان خلال أول 10 شهور من الموسم الحالي

سجلت صادرات الرمان الطازج خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر وحتى نهاية يونيو» 81 ألف طن بقيمة 59 مليون دولار، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اختص به «المال».

وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر وحتى نهاية يونيو» 3.96 مليون طن، بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021.

وذكر تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – تنفرد “المال” بنشر تفاصيله – أن الصادرات الزراعية إلى سوريا سجلت 119 ألف طن بقيمة 76 مليون دولار.

وأشار التقرير، إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية إلى ليبيا سجلت 98 ألف طن بقيمة 35 مليون دولار، وبلغت 92 ألف طن إلى الكويت بقيمة 45 مليون دولار، وسجلت 84 ألف طن إلى سلطنة عمان بقيمة 41 مليون دولار، ووصلت إلى 78 ألف طن إلى لبنان بقيمة 33 مليون دولار.