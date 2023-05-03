807 مليارات جنيه.. إيرادات الموازنة المصرية تسجل 18% نموًا خلال 8 أشهر (جراف)

سجلت إيرادات الموازنة المصرية زيادة نسبتها 18.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي لتصل إلى 807 مليار جنيه، مقارنة بـ 683.3 مليار جنيه، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية.

وشكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 80% من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو 2022 – فبراير 2023، بواقع 645 مليار جنيه، بينما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بالـ20% المتبقية، بقيمة 162 مليار جنيه.

وبخلاف الضرائب ساهمت المنح بـ2.2 مليار جنيه بالإيرادات العامة للموازنة خلال الفترة المذكورة، كما ساهمت الإيرادات الأخرى بـ159.5 مليار جنيه.