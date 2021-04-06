8000 فدان إجمالى المساحة المزروعة بالقطن حتى الآن

سجلت مساحة زراعة القطن حتى الآن 8 آلاف فدان من اجمالى مساحة مستهدفة تتراوح بين200إلى 250 ألف فدان مقارنة مع 183ألف فدان الموسم الماضى، بحسب تقرير صادر عن معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة.

وأكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن فى مركز البحوث الزراعية أن متوسط إنتاجية الفدان المتوقع سيرتفع فى مصر بنحو نصف قنطار نتيجة إحلال تقاوى وأصناف عالية الإنتاج ليصل الى 8.5 قنطار مقابل 8قنطارات الموسم الماضى داخل مساحة الأقطان المبكرة.

وأوضح مسعد أن معظم مناطق زراعة القطن الموسم الجارى ستعتمد على الأصناف الجديدة التى تتراوح انتاجيتها من 10إلى 12 قنطاراً مثل أصناف جيزة 95و94و97 وتوجد أصناف فائقة الطول يتم زراعتها فى محيط دمياط وكفر الشيخ تتميز بالجودة العالية لكن انتاجيتها أقل.

وتوقع مسعد أن يتم زراعة معظم المساحات بعد 1مايو أى مباشرة بعد حصاد القمح،مؤكدا أن العام الماضى تم زراعة %70 من المساحة البالغة 183ألف فدان بعد القمح وهو ما نتوقعه الموسم الجارى، ما يقلص الإنتاج لأن القطن يناسبه شهر مارس وأبريل وقد ينخفض إلى 5قنطارات فقط .

وقال مسعد إنه حتى الآن ننتظر قرار مجلس الوزراء بشأن تعميم تسويق القطن بالمزاد لجميع المحافظات،أو الالغاء، حيث سبق أن تم تطبيقه فى 4محافظات العام الماضى هى بنى سويف والفيوم والبحيرة والشرقية.

و رجحت لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى وقت سابق، أن يصل حجم مستهدفات زراعة محصول القطن لعام 2021 إلى 200 ألف فدان، بإنتاجية تقدر بنحو 1.1 مليون قنطار قطن زهر (القطن ببذرته)، بزيادة تقدر بحوالى 100 ألف قنطار على العام الماضى، وفقًا لوليد السعدنى رئيس اللجنة.

يشار إلى إنتاجية القطن لعام 2020 بلغت نحو 960 ألف قنطار زهر، مقابل 1.4 مليون عام 2019.

وتوقع السعدنى أن يؤدى ارتفاع أسعار الأقطان بنهاية الموسم 2020 من 2200 إلى 3000 جنيه للأقطان الزهر (القطن ببذرته)، إلى زيادة إقبال الفلاحين على زيادة مساحة محصول القطن فى مصر الموسم الجارى.

كما توقع السعدنى أن يتراوح سعر قنطار القطن للعام الحالى من 2400 إلى 2500 جنيه، كما يخضع القطن كغيره من السلع للتغيير صعودا وهبوطا، وفقا لإتجاه البورصات العالمية ولحجم الإنتاج والطلب العالمى.

كانت الحكومة اعتمدت العام الماضى على نظام البيع بالمزاد العلنى للأقطان فى 4 محافظات، هى الشرقية، والبحيرة، والفيوم، وبنى سويف.

يذكر أن سعر الشراء للقطن الموسم الماضى بالمزاد بدأ بنحو 1800 جنيه للقنطار وتدرج من 2050 إلى 2200 جنيه، وانتهى بحوالى 2300 جنيه للقنطار، ويُزرع القطن فى أبريل ويبدأ الحصاد والتسويق للأقطان 2021/ 2022 فى سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022.

ويبلغ عدد شركات تجارة الأقطان قرابة 280 شركة، بينها 70 مصدرة فقط، والباقى يتركز نشاطه فى التسويق الداخلى.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن مساحة القطن سترتفع بنحو %15 الموسم الحالى، مشيرا إلى أن حجم الانتاج مرتبط بشكل كامل بالعامل المناخى المناسب حيث يُفضل أن ترتفع درجة الرطوبة التى تكون مناسبة للقطن.

وطالب عبد الرحمن بسرعة تحديد سعر ضمان جيد للقطن، ودعم المزارعين فى حالة تدهور الاسعار حفاظا على أهم محصول تمتلك فيه مصر ميزة نسبية وشهرة عالمية.