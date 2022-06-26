800 مليون دولار تكلفة متوقعة لمجمع السيارات الصناعى بشرق بورسعيد

قدر سامح جبرة، الرئيس التنفيذى لشركة شرق بورسعيد للتنمية، أن تصل التكلفة الاستثمارية لإقامة المجمع الصناعى للسيارات المشترك فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بنحو 800 مليون دولار.

جبرة: مفاوضات مع 5 شركات عالمية لتأسيس خطوط إنتاج بالمنطقة

وأضاف لـ«المال» أنه تجرى حاليا مفاوضات مع 5 شركات عالمية لجذبهم للعمل فى المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن بعض تلك الكيانات تأثرت مصانعها فى الخارج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ولديها رغبة قوية فى أن يكون لها خطوط إنتاج بديلة فى المناطق القريبة من موانئ الشحن والتفريغ.

وشهد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منتصف يونيو الجارى، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية، وشاروخ فيروزى الرئيس التنفيذى لمجموعة «PAC» للاستشارات العالمية التى ستتولى إجراء الدراسات اللازمة لإقامة المجمع الصناعى للسيارات المشترك، عقب إطلاق الإستراتيجية القومية لصناعة السيارات.

وأشار «جبرة» إلى أن شركته تستهدف الانتهاء من ترفيق 1.5 مليون متر بنهاية العام، سيخصص منها 400 ألف متر للصناعات المغذية للسيارات، لافتًا إلى أن هناك دعما قويا من جميع الجهات الحكومية لانطلاق مشروع المجمع وفقا للمستهدف.

وأوضح أن شركة شرق بورسعيد للتنمية، عضو فى منظمة مصنعى السيارات فى أفريقيا، وهى من الجهات الداعمة لصناعة المركبات بشكل عام فى دول القارة الأفريقية، مضيفا: «هذا الأمر يساهم فى عملية ترويج منتجات منطقة شرق بورسعيد الصناعية عند تشغيل المجمع».

وأِشار «جبرة» إلى أن الهدف من إنشاء المجمع يتمثل فى رغبة الدولة فى خفض تكلفة الاستيراد من الخارج، والاستفادة من حجم طلب السوق المحلية المتزايد سنويًا.