طاقة

800 مليون جنيه قيمة فواتير «الإسكندرية للكهرباء» خلال ديسمبر

«الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» تتبع القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.7 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا
عمر سالم 10:09 ص, الأربعاء, 22 يناير 20 10:09 ص, الأربعاء, 22 يناير 20

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سجل إجمالى فواتير شركة الإسكندرية للكهرباء نحو 800 مليون جنيه عن إصدار شهر ديسمبر الماضى.

كشفت مصادر مسئولة بالشركة، فى تصريحات، لـ«المـال»، أن «الإسكندرية للتوزيع» قامت بتحصيل نحو %98 من إجمالى قيمة تلك الفواتير، موضحة أن استهلاك القطاعين المنزلى والتجارى بلغ نحو 420 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن استهلاك القطاعين الصناعى والحكومى بلغ نحو 380 مليون جنيه، قامت الشركة بتحصيل القدر الأكبر منها. 

وتخطط «الإسكندرية للكهرباء» لضخ 230 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات التوزيع خلال العام المالى الجديد (2019/ 2020)، بارتفاع 90 مليونًا على العام المالى المنتهى.

وأشارت إلى أن إجمالى فواتير ديسمبر شهدت ارتفاعًا عن إصدار شهر نوفمبر بنحو 20 مليون جنيه، والذى سجلت فيه نحو 780 مليونًا.

وقالت المصادر إن الشركة تمكنت من تحصيل نحو 730 مليون جنيه عن شهر نوفمبر، فيما يتبقى فواتير مستحقة بقيمة 50 مليونًا، أغلبها على القطاع الحكومى، ومن الممكن القيام بجدولة بعضها عن طريق «القابضة لكهرباء مصر».

كانت مصادر قد كشفت أعلنت، لـ«المال»، أن مستحقات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ارتفعت لدى الجهات الحكومية لتسجل 1.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2018– 2019) المنتهى فى يونيو.

يُذكر أن «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» تتبع القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.7 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2، وتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية إلى 27.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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