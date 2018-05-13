800 مليون جنيه حصيلة رفع تذاكر المترو.. والركاب: هنموت من الغلا

مدحت إسماعيل:شهدت محطات مترو الأنفاق، أمس، فى ثانى يوم لتطبيق نظام ربط سعر التذكرة بعدد المحطات، خاصة فى بداية الخطوط ازدحاما شديدًا وارتباكا فى الحصول على التذاكر، بسبب عدم معرفة الكثيرين كيفية حساب المحطات، وقيمة التذكرة التى سيحصل عليها، ومن أبرز المواقع التى شهدت تدافعا وتذمرا، ومشادات كلامي

مدحت إسماعيل:



شهدت محطات مترو الأنفاق، أمس، فى ثانى يوم لتطبيق نظام ربط سعر التذكرة بعدد المحطات، خاصة فى بداية الخطوط ازدحاما شديدًا وارتباكا فى الحصول على التذاكر، بسبب عدم معرفة الكثيرين كيفية حساب المحطات، وقيمة التذكرة التى سيحصل عليها، ومن أبرز المواقع التى شهدت تدافعا وتذمرا، ومشادات كلامية بين الركاب صباح أمس، شبرا الخيمة، والمرج الجديدة والقديمة.



كما شهدت محطات “المترو”، انتشارًا كثيفا لشرطة النقل والمواصلات، تحسبًا لوقوع مشادات، أو اشتباكات بين الركاب، فيما أبدى العاملون فى عدد من شبابيك التذاكر غضبهم من سوء معاملة الركاب لهم، مؤكدين أنهم ليس لهم ذنب فى رفع سعر التذاكر.

وقالت مصادر مسئولة فى وزارة النقل، إن هناك أسبابا عديدة لرفع سعر تذاكر المترو، فى مقدمتها أن المرفق يعانى من عدم قدرته على سداد عقود شراء قطع الغيار بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، فضلًا عن 400 مليون مستحقات لوزارة الكهرباء على شركة المترو خلال العام الماضى، ومديونية متراكمة 600 مليون جنيه.



وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق على تحريك أسعار تذكرة المترو، منذ 15 يوميًا، وفوض وزير النقل فى اختيار التوقيت المناسب لتطبيق النظام الجديد، موضحة أن قيمة التذاكر خضعت لدراسة تفصيلية، وتمت مقارنتها بقيمة وسائل المواصلات الأخرى، وأن الوزارة كانت حريصة على أن تكون هى الأقل دائمًا.



وردًا على تضارب التصريحات السابقة للوزير خلال الشهور الماضية بأن تذكرة المترو، لن ترتفع عن 5 جنيهات حال استخدام الخط كاملًا، و جنيهين لأول 9 محطات، أكدت المصادر أنه تم عمل حصر بعدد الركاب المستخدمين لأكثر من 16 محطة، وأتضح أن نسبتهم لا تتجاوز %8، ومن ثم هى شريحة بسيطة، وتم توفير بديل مناسب لها، ممثلًا فى عمل اشتراكات مخفضة.

وقالت إن فئة الركاب المستخدمة لـ 16 محطة، ما بين 48 – %50، وهى الفئة الأكثر استخدامًا، وركاب الـ 9 محطات تصل إلى %40،لافتة إلى أنه تم توفير اشتراكات مدعمة لكل فئة، بهدف عدم تأثرها بشكل كبير بالقرار.



وأشارت إلى أن حصيلة الزيادة متوقع أن تصل إلى 800 مليون جنيه سنويًا، موضحة أنه تم الاتفاق على أن يتم صرف الحصيلة على تطوير المرفق، فيما يتعلق بالصيانة، وشراء قطع الغيار بشكل مستمر تجبنًا لحدوث توقف فى القطارات، إلى جانب سداد المستحقات المتأخرة، موضحة أن شركة إدارة وتشغيل المترو، لن تحقق أى أرباح من الزيادة مطلقًا.

وِكشفت عن تركيب 800 ماكينة جديدة فى خطى «حلوان ـ المرج»، و«شبرا الخيمة ـ المنيب»، وسيتم تركيب 50 ماكينة أخرى خلال يومين، لمنع تسرب الركاب بشكل نهائي.

وفى جولة قامت بها “المال”، فى عدد من محطات الخطين الأول و والثانى، رصدت خلالها توابع قرار وزير النقل، هشام عرفات برفع التذاكر من جنيهين إلى 3 جنيهات لفئة 9 محطات، و5 جنيهات لفئة 16 محطة، و7 جنيهات لباقى الخط.

وقال أمين محمد، راكب من محطة كوبرى القبة، جامعة القاهرة، إنه تلقى أمس الأول قرار رفع التذاكر مثل الصاعقة، مضيفا” أنا كدا هدفع 300 جنيه للمترو شهريا، ونفس القيمة للمواصلات الداخلية للسكن ومكان العمل، وأنا بقبض 1200 جنيه”.

وتابع : «على الحكومة التراجع عن ذلك القرار، لأن المترو من المرافق التى يستخدمها ملايين الركاب يوميًا، والناس مش هتقدر تكمل كدا احنا خلاص هنموت من كتر الغلاء».

يتفق مع الرأى السابق،أحمد عادل، مهندس، مؤكدا أن رفع تذكرة المترو لـ7 جنيهات، قرار صادم ومجحف ولم يراع الفئة الفقيرة فى المجتمع، وأيضًا الوضع الاقتصادى الصعب الذى يعانى منه الجميع مضيفًا : «المرتبات بندفعها فى المواصلات والكهرباء والمياه».

فى الوقت نفسه، استنكر العاملون فى شبابيك تذاكر المترو معاملة الركاب، بعد قرار رفع التذاكر، ويقول حسن عبدالله عامل فى محطة كوبرى القبة، إن الركاب أصبحوا يتطاولون علينا بشكل مستمر، ويوجهون شتائم غير لائقة لا أحد يقبلها على نفسه.

وتابع :« كلنا متضررون من رفع الأسعار عمومًا، واحنا شغالين فى المترو ملناش ذنب فى زيادة التذاكر».

فى سياق متصل، شهدت محطات المترو، انتشارا كثيفا لشرطة النقل والمواصلات، على الأرصفة، وبجوار شبابيك التذاكر، فضلًا عن تشغيل الإذاعة الداخلية للمترو للترويج للنظام الجديد فى التسعير.

وكانت وزارة النقل، ممثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قررت مساء الخميس الماضى، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، ليصبح سعر التذكرة فئة 9 محطات 3 جنيهات، وفئة 16 محطة 5 جنيهات وفئة أكثر من 16 محطة 7 جنيهات.

وأشارت «النقل» فى بيانها، إلى أنه مراعاة للبعد الاجتماعى، فلم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، موضحة أن اشتراك الطلبة فئة 25 محطة يبلغ 33 جنيها وفئة 35 محطة 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة فئة 25 محطة 22 جنيها، وفئة 35 محطة 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن فئة 35 محطة 135 جنيها، على أن تكون بإجمالى 180 رحلة خلال ثلاثة أشهر أيهما أقرب.

وطالبت «النقل»، مستخدمى المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال ثلاث أشهر أيهما أقرب، وتتضمن أنواع الاشتراكات لغير الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فئة 8 محطات 360 جنيها، ويبلغ سعر التذكرة فيها جنيهين، بنسبة تخفيض %33 وفئة 16 محطة 450 جنيها، ويبلغ فيها سعر التذكرة 2.5 جنيه بتخفيض %50، وفئة 26 محطة 535 جنيها، و يبلغ فيها سعر التذكرة 2.97 جنيه، بتخفيض ٥٧.٥% وفئة 37 محطة 700 جنيه، ويبلغ فيها سعر التذكرة 3.89 جنيه بتخفيض %44.4.

وقالت إن ذلك يأتى فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالًا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمى مترو الأنفاق، وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على المرفق، خاصة وأن هناك عجزا فى مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين، 2016ـ 2017، و2017ـ 2018، بنحو %94 وهناك خسائر متراكمة على المترو تبلغ 618.6 مليون جنيه.