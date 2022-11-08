800 مليون جنيه حجم التنازلات من العملات الأجنبية بـ «الأهلي» و«مصر» للصرافة خلال 12 يوما

سجلت حجم التنازلات من العملات الأجنبية في شركتي الأهلي ومصر للصرافة 800 مليون جنيه منذ 27 أكتوبر الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس 7 نوفمبر .

وكشف عادل فوزي، رئيس مصر للصرافة، في تصريحات خاصة لـ«المال» إن شركته جمعت حصيلة من العملات الأجنبية بقيمة 300 مليون جنيه منذ يوم 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر .

وقال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس “الأهلي للصرافة” في تصريحات خاصة للمال إن شركته جمعت حصيلة من العملات الأجنبية تصل إلى 500 مليون جنيه منذ يوم 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم 27 أكتوبر الماضي فى اجتماع استثنائى إتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، منهارفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 200 نقطة أساس، وسعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وقال المركزي، في بيان، مؤخرا، إنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.