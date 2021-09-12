اقتصاد وأسواق

800 مليون جنيه تكلفة تحويل 7 آلاف مخبز من السولار إلى الغاز

بدء معاينات 3150 منها ضمن المرحلة الثانية
محمد مجدي 7:26 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21 7:26 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

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كشفت مصادر مطلعة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية لتحويل 7 آلاف مخبز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار تصل إلى نحو 800 مليون جنيه.

وقالت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إنه تم إجراء معاينات لنحو 3150 مخبزا على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الثانية من توصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز.

وأوضحت أن معاينات المرحلة الثانية بدأ إجراؤها بعد الانتهاء من تنفيذ التوصيل بالكامل للمرحلة الأولى والتى شملت 5625 مخبزا بلديا بتكلفة تصل إلى 212 مليون جنيه.

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وأضافت أنه سيتم الانتهاء من إجراءات توصيل الغاز إلى المخابز البلدية المدعمة قبل نهاية العام الحالى.

كان د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن توصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز البلدية المدعمة بدأ فى المرحلة الأولى مما يخدم أهداف الدولة اقتصاديا، ويقلل تكلفة استيراد السولار.

وتتم عملية التحويل طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التموين وبنوك الأهلى ومصر والتعمير والإسكان وبمشاركة وزارتى البترول والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع،  ويحصل صاحب المخبز على التمويل اللازم لتحويل المخبز للغاز بفترة سماح 3 شهور وتسدد الأقساط على 5 سنوات بفائدة %5.

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وطالبت المصادر أصحاب المخابز البلدية المدعمة التى لاتزال تعمل بالسولار سرعة التوجه إلى مديرية التموين التابعة لها وذلك للتقدم بطلب التحول من سولار إلى غاز طبيعى .

كان وزير التموين قال فى وقت سابق إن توصيل الغاز الطبيعى للمخابز يأتى بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أن البنك المركزى المصرى دعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز %5 على أن يتحمل من لديه القدرة من أصحاب المخابز التكلفة ذاتيا. يذكر أنه مستهدف تحويل 23 ألف مخبز يعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى من إجمالى 30 ألفا على مستوى الجمهورية، وتتراوح تكلفة تحويل المخبز من سولار إلى غاز من 20 إلى 50 ألفا

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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