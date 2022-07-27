800 مليون جنيه استثمارات مشروع خط بترول «سنان - ميناء الحمراء»

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول لجريدة «المال» أن إجمالى الاستثمارات المنفقة على مشروع خط نقل البترول الخام «سنان /ميناء الحمراء»، التابع للشركة العامة للبترول، يقارب 800 مليون جنيه.

وأكدت المصادر لـ«المال» الانتهاء من الخط الجديد عبر شركة بتروجت، ويجرى حالياً وضع اللمسات الأخيرة بالمشروع تمهيدا للتشغيل الرسمى خلال شهر.

وقالت المصادر إن طاقة نقل الخط الجديد تبلغ نحو 50 ألف برميل يوميا من البترول الخام، بطول 170 كيلومترا.

ويهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة فى الإنتاج من آبار الشركة العامة للبترول والكيانات الشقيقة بمنطقة الصحراء الغربية.

ووفقا للمصادر فإن هناك العديد من الشركات البترولية التى ستستفيد من خدمات المشروع الجديد، منها «خالدة» و«برج العرب» و«بتروسنان» وغيرها، حيث سيعمل الخط الجديد على نقل البترول الخام المنتج من تلك الشركات والتى تقوم بتوريده إلى منطقة تجميع «أبو سنان» ليتم نقله إلى ميناء الحمراء.

وأكدت المصادر أن الشركة العامة للبترول تكثف حاليًا من برامج الحفر والتنقيب والاستكشاف والتنمية بمناطق امتيازها فى مصر، للحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول، فضلًا عن تحقيق مستهدفاتها على صعيد زيادة حجم الإنتاج اليومى.

يذكر أن «العامة للبترول»، إحدى شركات قطاع البترول المصرى، تأسست عام 1957، وهى مملوكة للدولة «قطاع عام»، وتعد أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى مصر.

وتستهدف الشركة العامة للبترول زيادة حجم إنتاجها من مناطق الامتياز العاملة بها لتقفز إلى مستوى قياسى جديد خلال الفترة المقبلة, وتخطط للوصول إلى معدلات إنتاجية تبلغ نحو 75 ألف برميل زيت يوميا و80 ألف برميل يومى زيت مكافئ.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الشركة العامة للبترول ومسئولى الهيئة العامة للبترول لمتابعة تطورات تنفيذ برامج الحفر والتنقيب والإنتاج والتنمية.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد مؤخرا أهمية الاستمرار فى تكثيف أعمال وأنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القائمة ووضع آبار جديدة على الإنتاج لزيادة وتعظيم الإنتاج.