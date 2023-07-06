800 مليون استهلاك الكهرباء فى 4 محافظات بالصعيد فى يونيو

ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية فى 4 محافظات بصعيد مصر بواقع 50 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة مع استهلاكها من الطاقة خلال مايو.

وكشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن أن إجمالى قيمة استهلاك عملاء شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء خلال شهر يونيو المنتهى صعد ليسجل نحو 800 مليون جنيه، مقارنة بنحو 750 مليوناً خلال مايو.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن إجمالى قيمة فواتير الكهرباء للعملاء الذين يتمتعون بالعدادات مسبقة الدفع بلغ نحو 90 مليون جنيه من إجمالى استهلاك المحافظات الأربع.

وأوضحت أن إجمالى القيمة تضم استهلاك القطاعين التجارى والمنزلى عن الشهر نفسه، لافتة إلى أن تلك القيمة موزعة بواقع 530 مليون جنيه للقطاع المنزلى، و270 مليونا للقطاعين التجارى والخاص.

وكشفت عن أن هناك ارتفاعًا فى الاستهلاك من جانب القطاع التجارى والخاص فى تلك الفترة، مقارنة مع فاتورة مايو الماضى والتى سجلت 250 مليون جنيه نتيجة زيادة الاستهلاك خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الأعياد مع دخول فصل الصيف ساهم فى زيادة الاستهلاك وقيمة الفواتير بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة فى شهر يونيو المنتهي.

وأشارت إلى أن مصر العليا لتوزيع الكهرباء انتهت من تحصيل مالا يقل عن 50% من قيمة الفواتير، نتيجة لتحصيل جزء عن طريق العدادات مسبقة الدفع، فيما تسعى لزيادة النسبة فى ظل الضغط على الشركات التابعة للوزارة لتوفير إيرادات لمشروعاتها وتحديث شبكاتها خلال الفترة المقبلة والعمل على تحصيل المتأخرات.

وقالت المصادر إن الاستهلاك الحكومى ارتفع أيضًا فى يونيو مقارنة بمايو، رافضًا الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاعات الحكومية من الطاقة الكهربائية موضحًا أن هناك حسابات بين الجهات الحكومية وبعضها ولا يمكن الكشف عنها.

فى سياق آخر كشف المهندس احمد صدقى العضو المنتدب لشركة مصر العليا عن انتهاء الشركة من تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بشركته للعام المالى 2023-2022 وستبدأ فى تدشين مشروعاتها للعام المالى الجديد.

وكانت شركة مصر العليا للكهرباء قد انتهت من تطوير مركز لخدمة العملاء خلال العام المالى الجارى، فيما تسعى للانتهاء من تطوير مركز آخر فى إطار التحول للشبكات الذكية والقضاء على جميع المشاكل التى تواجه العملاء.

وتخطط الشركة لخفض نسب الفقد بالشبكة بما يساهم فى زيادة الإيرادات عبر الضبطية القضائية، والتعاون مع شرطة الكهرباء وتحديث الشبكات والتوسع فى مراكز التحكم الآلية والحديثة.

وتتبع شركة «مصر العليا» القابضة لكهرباء مصر، وتقوم بتوفير وتوزيع الطاقة للمستهلكين، وطباعة وتحصيل الفواتير، وتركيب عدادات الاستهلاك، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.4 مليون، وتغطى 4 محافظات، هى: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، بإجمالى أحمال يبلغ 2400 ميجاوات.