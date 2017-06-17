اتصالات وتكنولوجيا

800 مليار دولار حجم الإنفاق على إنترنت الأشياء في 2017‎

محمود جمال:توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "آى دى سى" نمو حجم الإنفاق على تكنولوجيا إنترنت الأشياء عالميا خلال 2017 بنسبة تبلغ 16.7% لتصل إلى 800 مليار دولار ترتفع إلى 1.4 تريليون دولار فى 2021.ويقصد بإنترنت الأشياء اتصال الآلآت والأجهزة بعضها البعض عبر شبكة الإنترنت.وقال التقري
17 يونيو، 2017 17 يونيو، 2017

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محمود جمال:

توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية “آى دى سى” نمو حجم الإنفاق على تكنولوجيا إنترنت الأشياء عالميا خلال 2017 بنسبة تبلغ 16.7% لتصل إلى 800 مليار دولار ترتفع إلى 1.4 تريليون دولار فى 2021.

ويقصد بإنترنت الأشياء اتصال الآلآت والأجهزة بعضها البعض عبر شبكة الإنترنت.

وقال التقرير إن عمليات التصنيع ستسحوذ على نصيب الأسد من هذا الإنفاق بواقع 105 مليار دولار، تليها أعمال مراقبة شحن البضائع والحاويات بـ50 مليار دولار، ثم إدارة أصول الإنتاج بـ 45 مليار دولار.

وأوضح أن الإنفاق على إنشاء شبكات الكهرباء والغاز والمياه الذكية سيدور بين 40 إلى 56 مليار دولار.

 

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