800 جنيه إنخفاض.. أسعار أعلاف الدواجن والمواشي اليوم الخميس29-12-2022

انخفضت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 29-12-2022 بقيمة 800 جنيه لطن لدي شركة الأيمان ،وتراوح طن علف التسمين الداجني بين 19800 جنيها إلى 19350 جنيها – تسليم ارض المصنع-كما انخفضت أسعار اعلاف الماشية بقية 100 جنيها للطن .

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 19800 جنيه .

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 19750جنيها ،وناهي 19 % سجل 19600جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 29350 جنيها .

وأكد التجار أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي يسجل حاليا 10200 جنيها ، الجيلوتين المستورد 33 ألف ، الجيلوتين المحلي 32 ألف و500جنيها، والردة المحلية 8500 جنيها، والجلوتوفيد 8800 جنيها للطن وكسب الصويا بروتين 46% سجل 25 ألف جنيه للطن وبروتين 44% سجل 23 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة يتراوح بين 16750 جنيها إلى 18450 جنيها،وعلف البط تراوح من 18750جنيها للطن ،إلي 19150 جنيها .

وأفاد التجار أن أسعار أعلاف الماشية لغرض التسمين،تراوحت بين 10150جنيه إلى 11550.

وكان سعر طن العلف لبعض الشركات ارتفع في الفترة الماضية الي 26000 جنيها للطن المخصصة للرومي ، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيها .

أسعار أعلاف الدواجن

و قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك تراجع في سعر طن الأعلاف للدواجن بقيمة 800 جنيها خلال الفترة الماضية إلا أنه لا يمثل تغييرا كبيرا في ظل جنون الاسعار خلال الفترة الماضية وارتفاعها وتخطيها حاجز ال 26 ألف لبعض الشركات .

وذكر السيد أن أسباب جنون أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا،والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأفاد السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف