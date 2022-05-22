%80 تراجعا فى عدد السيارات المنقولة لمصر على «نبتون»

أكد أشرف خليل، وكيل خط «نبتون» الملاحى اليونانى أحد أكبر الخطوط الملاحية الناقلة للسيارات، تراجع أعداد السيارات الواردة من أوروبا إلى مصر المنقولة على سفن الخط، بنسبة تصل إلى %80 بداية مارس الماضى وحتى منتصف مايو الجاي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية استقبل خلال أبريل الماضى 3 سفن تابعة للخط لم يتجاوز نصيب السوق المحلية 300 سيارة مقارنة مع1500 كانت تمثل حجم المنقول من المركبات للسوق المحلية على سفن الخط المترددة بجدول رحلات منتظم أسبوعيا.

وقال إن أزمة الرقائق الإلكترونية فى مصانع السيارات والتى استمرت فترة، أدت إلى تأخير عمليات الإنتاج وتأخر وصول الموديلات الجديدة (2022) للوكلاء المحليين.

وتوقع «خليل» استمرار كساد حركة السيارات حتى نهاية العام الجارى مع ازدياد التوقعات بارتفاع الأسعار، فضلا عن أن الركود المحلى فى حركة البيع والشراء.

وطالب بوضع تيسيرات للشركات العاملة مع الخطوط الملاحية العالمية العاملة فى الموانئ المصرية وتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات فى الأصول وتوسعة حجم نشاطها.

وأشار إلى أن فرنسا هى الدولة الوحيدة التى عادت لاستئناف نشاط تصنيع السيارات بكامل طاقتها الإنتاجية حتى الآن، تليها المغرب، فيما انخفض الوارد من السيارات التركية.