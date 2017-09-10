80 % نموا فى عمليات الشراء عبر المحمول‎

المال – خاص :احتلت الأدوات و الشنط المدرسية على موقع التجارة الإلكترونية المصري HerZone.com المركز الأول من حيث الفئات الأكثر مبيعاً في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف، وذلك بنسبة بلغت 42% ، بينما احتلت الإكسسوارات المنزلية المركز الثاني بنسبة تقترب من 28%، وجاءت الإكسسوارات ال



المال – خاص :





احتلت الأدوات و الشنط المدرسية على موقع التجارة الإلكترونية المصري HerZone.com المركز الأول من حيث الفئات الأكثر مبيعاً في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف، وذلك بنسبة بلغت 42% ، بينما احتلت الإكسسوارات المنزلية المركز الثاني بنسبة تقترب من 28%، وجاءت الإكسسوارات النسائية في المركز الثالث بنسبة 14% ، ويأتي ذلك متماشياً مع إستراتيجية منصة HerZone.com التي تؤمن بأهمية إدراك وفهم احتياجات المتسوقين وعاداتهم الشرائية، والتي تمثل العنصر الأكثر أهمية في مجال التجارة الإلكترونية.

ومع اقتراب عدد الاشتراكات بالهاتف المحمول نحو 100 مليون للشركات العاملة فى السوق المصرية بنسبة انتشار بلغت نحو 111% على مستوى الجمهورية ، وأوضح تقرير HerZone اعتماد المتسوقين عبر الإنترنت في مصر بشكل أساسي على الشراء عبر أجهزه الهواتف الذكية بنسبة تتجاوز الــ 80% من إجمالي عمليات البيع ، بينما يعتمد حوالي 10.90% من المتسوقين عبر منصة HerZone.com على أجهزة الحاسب الآلي، ويستخدم 9% فقط الأجهزة اللوحية (التابلت) ، ومن المنتظر أن يشهد السوق المصري زيادة في معدلات نمو أعداد مستخدمي منصة التجارة الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، خلال الأشهر المقبلة تزامناً مع بدء تشغيل خدمات وتقنيات الجيل الرابع .

وصرح ضياء حسن، مؤسس منصة HerZone.com قائلا إن منصات التجارة الإلكترونية لم تعد خياراً ترفيهياً للمتسوقين عبر الإنترنت، بل تحولت إلى المصدر الأول للبحث عن جميع المتطلبات والاحتياجات اليومية للعديد من الفئات العمرية والاجتماعية، في خطوة جديدة لمواكبة طرق التسوق الحديثة حول العالم.

كما كشف التقرير عن الفئات الفئات العمرية الأكثر تفاعلاً في عمليات الشراء عبر المنصة ، حيث يستحوذ الذين تتراوح أعمارهم بين 25-34 عاماً على نصيب الأسد بنسبة تصل الي 65% ، يأتي في المركز التالى الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 35-44 عاماً، وتستحوذ على نسبة 17% من العمليات ، بينما تتم 12% من العمليات عبر منصة HerZone.com للفئات الأكبر من 45 والأقل من 24 عاماً .

وأشار التقرير إلى تفوق السيدات على الرجال في تحقيق معدلات نمو أكبر في عمليات الشراء عبر الإنترنت بشكل عام، ومن خلال منصة HerZone.com تحديدا خلال موسم الصيف ، بنسبة بلغت 79% مقابل 21% للرجال .

