80 مليون جنيه صافى أرباح «المصرية للسكك الحديد» فى النصف الأول

محمود محسنقال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد والنقل (M.O.T)، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 152 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى.أوضح نبيه فى تصريح لـ«المال»، أن صافى الأرباح بلغ 80 مليون جنيه، ويخصم مصاريف التشغيل والضرائب من إجمالى الإيرادات.

محمود محسن

قال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد والنقل (M.O.T)، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 152 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى.

أوضح نبيه فى تصريح لـ«المال»، أن صافى الأرباح بلغ 80 مليون جنيه، ويخصم مصاريف التشغيل والضرائب من إجمالى الإيرادات.

لفت رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد والنقل، إلى أن إيرادات النصف الأول من العام الجارى ارتفعت بنسبة %95 عن إيرادات نفس الفترة الزمنية من العام الماضى، وإيرادات النصف الأول من العام الماضى بلغت 78 مليون جنيه.

أضاف نبيه أن أرباح النصف الأول من عام 2018 ارتفعت عن نفس الفترة الزمنية من 2017، بنسبة %167، وبلغت فى العام الماضى 30 مليون جنيه.

يذكر أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة %10 فى عام 2017، مقارنة بعام 2016، وبلغت فى العام الماضى ربع مليار جنيه تقريبا، فيما بلغت 235 مليون جنيه فى عام 2016.

لفت نبيه إلى أن هناك طفرة كبيرة فى أرباح الشركة حدثت خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، وبلغت الأرباح فى العام الأخير 10 ملايين جنيه، فى حين بلغت 235 مليون جنيه فى 2016، بنسبة زيادة بلغت %2500.

أوضح رئيس (M.O.T) أن مجالات الاستثمار فى الشركة متعددة، وهى متمثلة فى مجالات (الاستثمار الإعلانى، والاستثمار العقارى، والاستثمار اللوجيستى، والاستثمار من خلال المراكز التجارية «المولات»، والمشروعات المتوسطة والصغيرة).

يشير نبيه إلى أن الشركة تنوى زيادة أرباح جميع المجالات الاستثمارية، لا سيما مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال العام الجارى، لافتاً إلى أن الشركة حققت نجاحات كبيرة فى مجال الاستثمار الاعلانى خلال عام 2017، كما حققت طفرة أيضاً فى مجال الاستثمار العقارى خلال عام 2016.

أضاف نبيه أن إعادة هيكلة الشركة خلال العام الماضى، بهدف تعظيم أرباح الشركة من خلال الكوادر المؤهلة والمدربة التى تمتلكها الشركة، فسعينا لإعادة ترتيب البيت من الداخل لكى نحقق ما نسعى إليه.

أوضح نبيه أن الشركة تسعى لتكون شركة رائدة فى مجال الاستثمار وإدارة الأصول لوزارة النقل، بهدف تحقيق أفضل معدلات الأداء والربحية من خلال التطوير المكثف للعنصر البشرى وتحديث النظم الإدارية بالشركة.