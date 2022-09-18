80 مليون جنيه استثمارات «مصر العليا لتوزيع الكهرباء» خلال يوليو وأغسطس الماضيين

ناقش الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، والتي شهدت تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 80 مليون جنيه.

وأضاف “شاكر” في بيان صحفي اليوم، أنه فى هذا الصدد ففى نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 3,6 مليون مشترك بنطاق محافظات الشركة (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج).

حيث بلغ إجمالى مكونات الشبكة بنطاق عمل الشركة :

بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (244) لوحة.

بلغ إجمالي اطوال الشبكات (11625) كم.

وبلغ إجمالي عدد المحولات (25الف) محول بإجمالي قدرة (7328) م.ف.أ.

بالنسبة لمشروع ربط المشتركين على الخرائط الجغرافية

تم الانتهاء من الربط بالكامل لقطاعي أسوان والأقصر بنسبة 100%.

الانتهاء من الربط لقطاعي قنا وسوهاج بنسبة حوالي 61% وجار الاستكمال.

ومشروع حصر وتكويد مهمات الشبكة على الجهدين المتوسط والمنخفض

تم الانتهاء من حصر وتكويد موزعات الجهد المتوسط لجميع قطاعات الشركة بنسبة 100%

الانتهاء من حصر باقي مهمات الشبكة وجاري استكمال تثبيت الأكواد.

و مشروع الرفع المكاني لمهمات ومكونات الشبكة على الجهدين المتوسط والمنخفض

تم الرفع المكاني لإحداثيات جميع الموزعات وجاري الاستكمال للأكشاك والمحولات.

تم الانتهاء من تحديث الرسم الخطي SLD الخاص بشبكة الجهد المتوسط لجميع القطاعات وتتم المراجعة كل ثلاثة أشهر

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة “حياة كريمة” والتي أطلقها للنهوض بمستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجاً ، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

تم استعراض الموقف التنفيذي(المرحلة الأولى) بلغت عدد المراكز المستفيدة من المشروع 17 مركز وبلغت عدد القرى المستفيدة 411 بعدد 503مليون مشترك حيث تم تنفيذ :

570 كشك كامل بالمحول ، 118 اعمدة جهد متوسط ، 34644 عامود جهد منخفض ، بالاضافة إلى 996 كم كابلات جهد متوسط.

كما تم اضافة 19,9 طن موصلات جهد متوسط ، و1,84 كم كابلات جهد منخفض

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الإهتمام بجودة الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين ، ورفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب على خدمة العملاء ،

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.