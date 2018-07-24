80 عمارة نموذج معدل من «سكن مصر» فى دمياط الجديدة

المال- خاصأكد محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جار العمل على طرح عمارات سكن مصر «النموذج المعدل» يحتوى على مصعد، بطاقة 49 عمارة شمال جامعة دمياط، و24 عمارة شرق الحى الأول بالمدينة، و15 عمارة غرب الحى بتكلفة تصل إلى 650 مليون جنيه.أوضح رجب فى تصريح لـ«المال»، أ

المال- خاص

أكد محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جار العمل على طرح عمارات سكن مصر «النموذج المعدل» يحتوى على مصعد، بطاقة 49 عمارة شمال جامعة دمياط، و24 عمارة شرق الحى الأول بالمدينة، و15 عمارة غرب الحى بتكلفة تصل إلى 650 مليون جنيه.

أوضح رجب فى تصريح لـ«المال»، أن العمل الآن على تنفيذ مرافق أراضى الأكثر تميزا، بجنوب القرى السياحة شرق بتكلفة 10 مليون جنيه، والانتهاء من الطرق، وشبكات المياه، والصرف الصحى، وتسليمها لهيئة المجتعمات العمرانية فى أغسطس المقبل.

أضاف أن العمل على ترفيق أراض بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمدينة، بمنطقة غرب جامعة حورس بتكلفة 25 مليون جنيه.

تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 6.5 ألف فدان، وتجاوزت حجم الاستثمارات المالية بالمدينة 5 مليارات جنيه، بواقع 2.2مليار بقطاع الإسكان، و282.8 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و2.7 مليارجنيه بقطاع المرافق، و58 مليون جنيه بقطاع الزراعة.