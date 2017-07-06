80 % صعودًا فى تكلفة نقل الخضر والفاكهة من العبور

الصاوى أحمد

ارتفعت تكلفة نقل الخضار والفاكهة، من سوق العبور إلى المحال التجارية، فى أسواق الجيزة، بنسبة تقترب من %80، عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المشتقات البترولية مطلع الشهر الجارى، وفقا لتجار خضراوات وفاكهة فى أسواق الجيزة.

وقال أحمد مختار، تاجر فى سوق بولاق الدكرور: «تكلفة نقل البضائع من سوق العبور إلى المحل ارتفعت من 120 إلى 200 جنيه فى «النقلة الواحدة»، إذ يحتاج التاجر يوميا إلى التوجه لسوق الجملة، لشراء احتياجات المحل من خضراوات وفاكهة».

وتابع : «حمولة السيارة- الربع نقل- تصل إلى 20 «برنيكة»، بوزن 20 كجم للواحدة، وتزن الحمولة بالكامل طن إلى 2 طن، محملة ببعض أصناف الخضراوات والفاكهة، مثل العنب، والكانتالوب، وغيرها من احتياجات المحل».

وأكد محمد عنتر، تاجر فاكهة، أن تكلفة نقل حمولة البطيخ «جامبو» 8 أطنان، قفزت إلى 500 جنيه بدلا من 280 جنيها قبل تحريك أسعار المشتقات، مؤكدا أن تكلفة النولون تعد عنصرا من عناصر التكلفة النهائية للسلع والمنتجات.

وتوقع عنتر أن تشهد جميع أنواع الفاكهة والخضروات ارتفاعات متتالية، خلال الفترة المقبلة، لتأثير زيادة الوقود على أسعار الجمع، والنقل من المحافظات إلى أسواق الجملة مؤخرا.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة سارعت من عملية نضج المحاصيل، ما دفع جميع المزارعين إلى حصدها، وطرحها فى الأسواق لعدم تلفها، ما خفض من حدة الارتفاعات فى الأسعار، الأمر الذى يتغير بعد انقضاء الموجة الحارة.

نشرت «المال» سابقًا ارتفاعا نسبيا فى أسعار بعض أصناف الخضر والفاكهة، بما يتراوح بين 10 و%40، عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار، منذ أيام، بعد استقرار شهدته الأسعار مطلع شهر رمضان.