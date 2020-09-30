80 شركة تستعد للمشاركة فى ممارسة توريد الأرز لـ«السلع التموينية»

تستعد 80 شركة مضارب أرز عاملة فى السوق المحلية للمشاركة فى توريد الأرز الأبيض لهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين ضمن الممارسة التى طرحتها الهيئة لتلبية احتياجات المستفيدين من البطاقات الذكية.

وكشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لـ»المال» أن الشعبة فوجئت فى البداية بقيام الهيئة بقصر التوريد على شركات مضارب الأرز التى فازت بالتوريد فى المناقصة الأخيرة، وعددها 59.

وأضاف أن الشعبة خاطبت الهيئة، وتوصلت إلى اتفاق معها يقضى بفتح الباب أمام الشركات الثمانين دون تمييز فى التوريد وعلى حسب قدرة كل شركة.

يذكر أن هيئة السلع التموينية، تسلمت 95.5 ألف طن أرز محلى فى الفترة من 15 مارس إلى 15 يوليو الماضى، من خلال 59 شركة ومضرب أرز، بعد أن تقدم أكثر من 70 شركة لتوريد تلك الكميات.

وقال مصدر مسئول فى «السلع التموينية» لـ «المال» إن هدف وزارة التموين، هو التزام موردى الأرز المحلى لصالح البطاقات التموينية بالكميات المتفق عليها دون تأخير أو عدم جدية فى عمليات التوريد.

وأضاف أن الحد الأدنى لكمية التوريد الشهرية 1500 طن لكل فترة توريد على حدة، ويمكن للمورد التقدم لتوريد كميات أكثر طبقًا لرغبته، موضحَا أن مرحلة التوريد الأولى تنقسم إلى 4 فترات من 1 إلى 31 يناير، ومن 1 إلى 28 فبراير، ومن 1 إلى 31 مارس، ومن 1 إلى 30 أبريل، بينما المرحلة الثانية من 1 إلى 31 مايو، ومن 1 إلى 30 يونيو، ومن 1 إلى 31 يوليو، ومن 1 إلى 31 أغسطس.

وأعلنت «السلع التموينية» الأسبوع الماضى عن ممارسة محدودة رقم 1 لسنة 2020/2021 بين موردى الأرز المسجلين لدى الهيئة والذين التزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلى طبيعى تام الضرب إنتاج 2020 رتبة «1» بنسبة كسر %5 وتم تحديد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم 11 أكتوبر المقبل، على أن يكون مطابقا للمواصفة القياسية المصرية رقم «2006/2244» وعلى فترتى توريد كل فترة توريد 4 شهور اعتبارا من 1 يناير 2021 وحتى 1 أغسطس 2021.