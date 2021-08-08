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حالة الطقس اليوم الأحد 8-8-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 38 درجة عظمى

شديد الحرارة نهارًا
دعاء محمود 2:07 ص, الأحد, 8 أغسطس 21 2:07 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

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تنخفض درجات الحرارة اليوم الأحد، لتشهد حالة الطقس أجواء شديدة الحرارة نهارًا، وشبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس في السواحل                

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

بينما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد، وحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25.

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أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 36 والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 29 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و 28 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 42 والصغري 27 درجة.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

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حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط و هو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

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ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.

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بقلم دعاء محمود

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