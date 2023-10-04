8.8 مليار دولار إيرادات رسوم مرور قناة السويس بنهاية العام المالي الماضي

ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي اليوم، إلى نحو 8.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/ 2023 محققة معدل نمو قدره 25.2% مقابل نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي السابق.

جاء ذلك، بحسب التقرير، مدفوعًا بارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل نحو 1526.8 مليون طن.

ميزان المدفوعات.

حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا يقدر بنحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/ 2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.

وتحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، بحسب التقرير، بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار.