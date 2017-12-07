8.8 مليار جنيه تعويضات شركات التأمين خلال 9 أشهر

مروة عبد النبى

سددت شركات التأمين بالسوق المصرية إجمالى تعويضات قيمتها 8.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2017 مقابل 7.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه.

وأوضح تقرير شهر أكتوبر الصادر عن هيئة الرقابة المالية أن نصيب شركات التأمين على الحياة هو الأضخم من فاتورة المطالبات بقيمه 5 مليارات جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه.

ولفتت المؤشرات المالية إلى الزيادة الطفيفة فى حجم التعويضات التى سددها قطاع التأمينات العامة – الممتلكات- خلال الفترة من يناير الى سبتمبر الماضى بقيمة 3.7 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه بزيادة 400 مليون جنيه فقط.