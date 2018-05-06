8.7 مليون جنيه تمويلات «مشروعك» فى بورسعيد

المال - خاصارتفع حجم التمويلات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد، التى يتم تنفيذها بواسطة المشروع القومى للتنمية المجتمعية «مشروعك» التابع لوزارة التنمية المحلية، لتصل إلى 8 ملايين و728 ألفا و80 جنيها لنحو 198 مشروعا، تم تنفيذها حتى أبريل الماضى، فيما ارتفعت فرص العمل المتاح

المال – خاص

ارتفع حجم التمويلات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد، التى يتم تنفيذها بواسطة المشروع القومى للتنمية المجتمعية «مشروعك» التابع لوزارة التنمية المحلية، لتصل إلى 8 ملايين و728 ألفا و80 جنيها لنحو 198 مشروعا، تم تنفيذها حتى أبريل الماضى، فيما ارتفعت فرص العمل المتاحة بتلك المشروعات إلى 304.

أعلن ذلك المهندس، سيد سعدون، مدير «مشروعك» ببورسعيد، مشيرا إلى أن بنك مصر تصدر قائمة البنوك الممولة لأصحاب للمشروعات بإجمالى 3 ملايين و303 آلاف جنيه لنحو 90 مشروعا، و بنك التنمية والائتمان الزراعى للمعاملات الإسلامية المرتبة الثانية بإجمالى مليونين و689 ألفا و380 جنيها لنحو 20 مشروعا.

والبنك الأهلى المرتبة الثالثة، فى قائمة تمويلات «مشروعك» بإجمالى مليون و55 ألف جنيه، لنحو 5 مشروعات، ثم بنك الإسكان والتعمير بإجمالى 500 ألف جنيه، لمشروع واحد، وبنك القاهرة بقيمة 468 ألف جنيه، لنحو 70 مشروعا، وبنك الإسكندرية بقيمة تمويلات 157 ألفا و500 جنيه، لنحو 12 مشروعا.

وعن أسباب تراجع الإقبال على إقامة المشروعات الزراعية، من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية، قال «سعدون» إن ذلك راجع إلى صعوبة استيفاء المتقدم بالمشروع للمستندات البنكية المطلوبة للحصول على التمويل البنكى.

وأوضح أن من ضمن هذه الأسباب عدم قبول البنك بأراضى التعديات المزمع إقامة مشروعات عليها، وعدم وجود رخص تشغيل أو سند تمليك وخلافه، كما أن أغلب المشروعات التى يتم إقامتها بالمحافظات، إما استزراع نباتى أو إنتاج حيوانى أو تسمين وتربية وكلها يتم تأجير الأراضى والحظائر فيها مقابل الانتفاع.

وأشار إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، يدرس تمويل 8 مشروعات بتكلفة مليونين و840 ألف جنيه، من إجمالى 96 طلبا تقدم بها مواطنون لإقامة مشروعات زراعية تم رفض 88 منها وجار دراسة الباقى.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية، تتجه للتيسير على أصحاب المشروعات الزراعية لدى البنوك المتعاملة مع «مشروعك» للقبول بحق الانتفاع للأراضى والمشروعات الزراعية، وتقديم مزيد من التيسيرات الإدارية، فيما بدأت إدارات المتابعة بالمحافظات فى متابعة المشروعات التى يتم تمويلها وتنفيذها عبر «مشروعك».

وقال إن إدارة الجهاز ببورسعيد لديها 267 دراسة جدوى جاهزة، للراغبين فى إقامة مشروعات تنموية صغيرة ومتوسطة، وتسمح بتلبية رغبة العميل فى الحصول على تمويل مشروعه من البنك الذى يرغب فيه، ضمن قائمة البنوك المتعاملة مع «مشروعك».

فى سياق متصل، أكد «سعدون» أن الإناث يتصدرن قائمة المستفيدين من «مشروعك» وقد سجلن 67 سيدة، مقابل 59 رجلا فى الفئة العمرية من 20 – 40 سنة، و 42 سيدة فى الفئة العمرية 41 – 60 سنة، مقابل 20 رجلا.

وأوضح أن المشروع وفر 304 فرص عمل منها 164 فرصة فى النشاط التجارى و 70 بالصناعى و63 بالخدمى واثنتين بالحرفى و5 بالسياحى.

يذكر أن مبادرة «مشروعك» أطلقتها وزارة التنمية المحلية، عام 2015 وتقدم قروضا بشروط ميسرة بحد أدنى 500 ألف جنيه، وتمنح قروضا للمهن الحرة وتمويل النشاطات التجارية، والمشروعات الصغيرة، لشراء وتمويل الآلات والمعدات ومشروعات الثروة الحيوانية، وتمنح رخص تشغيل مؤقتة لأصحاب المشروعات لمدة خمس سنوات، بالتنسيق مع الأحياء التابعة للحكم المحلى.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أكد أنه من المزمع إدراج صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية بقائمة ممولى «مشروعك» لرفع المستوى الاقتصادى لمحدودى الدخل، والاستفادة من إمكانيات الصندوق فى دعم المشروعات الإنتاجية والأسر المعيلة، خاصة مشروعات الثروة السمكية وتربية الماشية.

وشكل المحافظ لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم تمويلها من عدة جهات وكيانات تابعة للتنمية المحلية، بهدف توحيد جهات المتابعة والإشراف.