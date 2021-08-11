%8.7 زيادة فى انتاج الكهرباء عبر طاقة الرياح بالربع الأول من العام الجارى

ارتفع إنتاج مصر من الكهرباء المولدة عبر طاقة الرياح خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبه %8.7 مقارنة بالإنتاج فى الربع الأخير من 2020، بزيادة قدرها 84 جيجا وات /ساعة، بحسب ما كشف عنه مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أضاف المصدر لـ«المال»، أن إجمالى الإنتاج من المحطات صعد ليسجل 1046 جيجا وات/ ساعة خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضى، مقارنة مع إنتاج اكتوبر وحتى ديسمبر الماضيين والذى سجل962 جيجا وات ساعة.

وأوضح أن شهر مارس كان الأعلى إنتاجا بواقع نحو 465 جيجا وات ساعه يليه شهر فبراير بواقع 313 جيجا وات ساعه، وأخيرا شهر يناير نظرا للامطار الشديدة فى هذا الشهر ليسجل 268 جيجا وات ساعة.

أرجع المصدر ارتفاع إنتاج الطاقة إلى زيادة سرعة الرياح خلال الأشهر الماضية، مع تغير فصول السنة، وعدم توقف أغلب التوربينات خلال الربع الأول لأى أسباب مع قلة هجرة الطيور فى تلك الأثناء.

أشار إلى أن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأعمال الصيانة المستمرة ساهم فى زيادة كفاءة التوربينات، ورفع القدرات المنتجة التى يتم ضخها على الشبكة القومية.

أضاف أنه تم مؤخرًا ربط عدد 20 تربينه بالشبكة القومية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بالشبكة بقدرة 20 ميجاوات، عبر محطة غرب بكر والتى نفذتها شركة ليكيلا باور ما ساهم فى زيادة القدرات المنتجة، وتم تنفيذ تلك القدرات بنظام BOO (البناء والتشغيل والتملك).

وتقوم هيئة الطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص المنفذين لمحطات الرياح فى مناطق خليج السويس والزعفرانة، بتوريد ونقل الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبيعها لها، على أن تقوم الأخيرة بدورها ببيعها إلى شركات توزيع الكهرباء التى تقوم بتحصيل قيمتها من المشتركين بمختلف أنواعهم.

قامت هيئة الطاقة المتجددة بسداد نحو 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2017، حتى 1 أبريل 2020 لجهات دائنة محلية وأجنبية، أبرزها وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى، ومؤسسات التمويل الدولية التى مولت مشروعات الهيئة فى سنوات سابقة، وأشارت إلى أن إجمالى المديونيات يصل إلى 10.5 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة خلال 2020 إلى قرابة 6000 ميجاوات شامله الطاقة المائية والشمسية والرياح والطاقة الحيوية، وذلك بعد دخول مجمع بنبان للخدمة- أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم – بقدرة 1465 ميجاوات، واستثمارات 2 مليار دولار.

وتستهدف مصر انتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2022، بواقع %12 لطاقة الرياح، و%6 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.