8.5 مليار دولار يسددها البنك المركزي في 2018

محمد سالم:تراجعت أعباء خدمة الدين الخارجى، المقرر الوفاء بها فى العام المقبل، إلى ما يقرب من 8.5 مليار دولار، بعد إعلان البنك المركزى المصرى عن الاتفاق على تجديد ودائع مستحقة للسعودية والإمارات بقيمة 5.3 مليار دولار.وعلمت «المال» أن مستحقات الدولتين الخليجيتين اللتين وافقتا على تأجيل

محمد سالم:

تراجعت أعباء خدمة الدين الخارجى، المقرر الوفاء بها فى العام المقبل، إلى ما يقرب من 8.5 مليار دولار، بعد إعلان البنك المركزى المصرى عن الاتفاق على تجديد ودائع مستحقة للسعودية والإمارات بقيمة 5.3 مليار دولار.

وعلمت «المال» أن مستحقات الدولتين الخليجيتين اللتين وافقتا على تأجيلها، تتوزع بواقع 4 مليارات دولار تمثل قيمة وديعتين – بالتساوى بينهما – حصل عليهما البنك المركزى المصرى فى يوليو 2013 بدون فائدة ومستحقتى السداد فى يوليو 2018.

ويمثل الجزء المتبقى بقيمة 1.3 مليار دولار (666 مليون دولار لكل منهما) أول قسط من وديعتين بإجمالى 4 مليارات دولار أيضا، قٌدمت لـ«المركزى» فى أبريل 2015، ويسجل العائد عليهما نسبة ثابتة بنحو %2.5 تدفع بشكل نصف سنوى.

كان محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، قد كشف فى تصريحات، أمس الأول على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، عن موافقة كل من السعودية والإمارات على تجديد ودائع مستحقة فى العام المقبل، مؤكدا التزامه بالحفاظ على المستوى الحالى للاحتياطى الأجنبى، البالغ 36 مليار دولار.

وتتضمن المديونيات الخارجية المستحقة فى العام المقبل شريحة بنحو 3.43 مليار دولار، تمثل أقساطا وودائع لكل من الكويت وليبيا والسعودية، حسب بيانات الاستحقاقات الذى تنفرد «المال» بنشرها.

وتشير الأرقام الى اقتناص الكويت للباقة الأكبر بقيمة 2.7 مليار دولار، منها 691 مليونا فى أبريل المقبل، تمثل قيمة القسط الأول، مضافا إليه الفائدة من الوديعة التى منحتها الدولة الخليجية لمصر فى أبريل 2015 بقيمة 2 مليار دولار، ويستحق عليها عائد ثابت %2.5، بينما تسترد وديعة بقيمة 2 مليار دولار كانت قد قدمتها للقاهرة فى سبتمبر 2013 بالإضافة للعائد عليها يصل إلى 48 مليون دولار.

وتسترد ليبيا نحو 500 مليون دولار، تمثل الجزء المتبقى من وديعة قدمتها لمصر فى أبريل 2013 بقيمة 2 مليار دولار وبدأ سدادها فى يوليو 2016، فيما يمثل الجزء الخاص بالسعودية والمقدر بنحو 200 مليون دولار قيمة قسطين من وديعة حصل عليها البنك المركزى فى سبتمبر 2012 بقيمة مليار دولار ويبلغ الرصيد القائم منها فى الوقت الحالى 1.7 مليار دولار.

وتحصل مجموعة نادى باريس والتى تضم نحو 20 دولة على مستحقات بنحو 1.15 مليار دولار موزعة بواقع 517.6 مليون دولار فى النصف الأول من العام المقبل و638.8 مليون فى النصف الثانى، بينما تقدر المستحقات للدول الأخرى خارج المجموعة بنحو 978 مليون دولار تقريبا، وتبلغ المديونيات المستحقة للمؤسسات الدولية بنحو 2.5 مليار دولار.