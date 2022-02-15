8.5 مليار جنيه صافي إيرادات الشرقية للدخان خلال 6 أشهر

زاد صافى إيرادات الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» بنحو 4% ليسجل 8.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقابل 8.16 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفق تقرير خاص عن نتائج الشركة حصلت عليه «المال».

يشار إلى أن إيرادات الشركة الشرقية للدخان (شاملة ضريبة القيمة المضافة) قد ارتفعت بنحو 6% لتسجل 34.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقابل 32.6 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وحققت الشركة الشرقية للدخان صافى ربح قدره 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى، مقابل 2.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، بزيادة قدرها 15%.