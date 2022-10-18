8.5 مليار جنيه صافي أرباح بنك مصر  خلال النصف الأول من 2022

أظهرت نتائج اعمال بنك مصر ارتفاع صافي أرباحه إلى 8.507 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل 6.315 مليار جنيه في الفترة المناظرة لها من 2021.

وبلغ إجمالي الربح قبل ضرائب الدخل مستوى 15.088 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقارنة مع 13.189 مليار جنيه في الفترة المناظرة لها من العام السابق له، بحسب نتائج أعمال البنك.

وارتفعت إجمالي الأصول ببنك مصر إلى 1.845 تريليون جنيه نهاية يونيو 2022، مقابل 1.583 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

كما صعدت إجمالي ودائع العملاء يالبنك إلى 1.456 تريليون جنيه نهاية يونيو 2022، مقارنة مع 1.233 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2021، تزامنًا مع ارتفاع قروض وتسهيلات العملاء إلى637.513 مليار جنيه نهاية يونيو 2022، مقابل 590.570 مليار جنيه نهاية العام الماضي.

وسجل عائد القروض والايرادات المشابهة 73.637 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 61.791 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2021.

وبلغ صافي الدخل من العائد 19.095 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 16.856 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

كما ارتفعت محفظة قروض الشركات إلى 571.289 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 524.868 مليار جنيه نهاية 2021.