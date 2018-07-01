8.5 مليار جنيه أرباح فودافون مصر خلال 2018/2017

المال – خاصكشفت نتائج أعمال شركة فودافون العالمية، عن تحقيق وحدتها فى مصر أرباحًا قبل خصم الفوائد والضرائب، خلال العام المالى 2017/2018، والمنتهى فى مارس الماضى بقيمة 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2017-2018.وبلغت الإيرادات خلال نفس الفترة حوالي 20 مليار جنيه، بينما بلغت الأرباح

المال – خاص

كشفت نتائج أعمال شركة فودافون العالمية، عن تحقيق وحدتها فى مصر أرباحًا قبل خصم الفوائد والضرائب، خلال العام المالى 2017/2018، والمنتهى فى مارس الماضى بقيمة 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2017-2018.

وبلغت الإيرادات خلال نفس الفترة حوالي 20 مليار جنيه، بينما بلغت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 5.6 مليارات جنيه.

ويبدأ العام المالي لفودافون في إبريل وينتهي في مارس من كل عام.

وأوضحت الشركة في قوائمها المالية التي حصلت “المال”، على نسخة منها، أن عدد العملاء خلال العام المالي بلغ 42.3 مليون عميل، مشيرة إلى تراجع عدد المستخدمين بواقع 200 ألف خلال الربع الأخير، نظرًا لتطبيق قواعد أكثر صرامة مع إجراءات تشغيل الخطوط التي تتبعها الشركة بتوجيه من الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واحتسبت فودافون قيمة اليورو بحوالي 20.8 جنيه، خلال موازنة العام المالي 2017- 2018.