8.5 مليارات جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال 8 أشهر (جراف)

سجلت مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية 8.5 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس المنقضي، بواقع 7.1% من التعاملات.

وفي مقابل الحركة العنيفة البيعية للأجانب، اتجه المستنثمرون المحليون والعرب للشراء بصافي 6.23 مليار جنيه، بنسبة 85.1% من التداولات، و2.288 مليون جنيه على الترتيب، بحصة 7.7% من التعاملات.

وحققت البورصة المصرية مكاسب ضخمة في أغسطس الماضي، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 85.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.2%..

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ُEGX70 EWI"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة، وسجل مؤشر "ُEGX100 EWI" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 72 مليار جنيه خلال الشهر، في حين بلغت كمية التداول نحو 18.8 مليار ورقة منفذة على 1.8 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 40.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.4 مليار ورقة منفذة على 1.2 مليون عملية خلال شهر يوليو الماضي.

واستحوذت الأسهم على 80.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.13%.