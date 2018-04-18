8.3 مليون جنيه أرباحًا مستهدفة لجهاز تنظيم الغاز

أحمد شوقىيتوقع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، 8.3 مليون جنيه أرباحًا مستهدفة خلال العام المالى المقبل؛ وفق ما ينص عليه مشروع الموازنة العامة الجديد.وخلال أغسطس الماضي؛ تم التصديق على قانون إنشاء تنظيم أنشطة سوق الغاز من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التى تمكنه من أداء المها

أحمد شوقى

يتوقع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، 8.3 مليون جنيه أرباحًا مستهدفة خلال العام المالى المقبل؛ وفق ما ينص عليه مشروع الموازنة العامة الجديد.

وخلال أغسطس الماضي؛ تم التصديق على قانون إنشاء تنظيم أنشطة سوق الغاز من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التى تمكنه من أداء المهام المنوطة به.

وينص القانون على إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز؛ وتتبع لوزير البترول.

وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون خلال فبراير الماضى.

ويتولى الجهاز إعداد الدراسات الفنية واقتراح أسعار بيع الغاز للمستهلكين فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء.

وقد عقد مجلس إدارة الجهاز أول اجتماعاته بعد تشكيله نهاية فبراير 2018؛ برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا؛ بغرض مناقشة تفعيل صلاحياته.