8.3 مليار جنيه محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر

سهير محمد وهبة حامدأكد شريف البحيرى، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن إجمالى تمويلات القطاع سجلت 8.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى بزيادة 5 مليارات جنيه خلال 9 أشهر مقارنة بنهاية العام المالى الماضى حيث سجلت 3.2 مليار جنيه.وتابع: إننا نستهدف للوصول بالمحفظة إلى 9 مليا

سهير محمد وهبة حامد

أكد شريف البحيرى، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن إجمالى تمويلات القطاع سجلت 8.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى بزيادة 5 مليارات جنيه خلال 9 أشهر مقارنة بنهاية العام المالى الماضى حيث سجلت 3.2 مليار جنيه.

وتابع: إننا نستهدف للوصول بالمحفظة إلى 9 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل.

ولفت إلى أن البنك يعكف على طرح منتج جديد للمرأة ينقسم إلى جزء ادخارى وآخر تمويلى بالتعاون مع ال ifc.

وأشار البحيري إلى أن البنك يستهدف تمويل نحو 70% من إجمالى المعروض من ورش صغار الصناع بمدينة دمياط للأثاث والبالغ إجمالها نحو مليار جنيه، موضحًا أنه تم تمويل 40 حالة بقيمة 580 ألف جنيه للورشة الواحدة.

وأوضح أن بنك مصر بدا فى ضخ تمويلات للمستثمرين ضمن بروتوكول التعاون مع هيئة التنمية الصناعية، حيث تم منح 50 مليون جنيه لمستثمرين فى مدن بدر والسادات وميرغم.

وأكد أنه جارٍ التنسيق مع البنك المركزى بخصوص مراكز تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل، حيث تم اختيار محافظات الأقصر ودمياط لتدشين هذه المراكز.

وقال البحيرى إن البنك يخطط للتوسع في تمويل “مشروعك”، وتم مناقشة ذلك مع نائب وزير التنمية المحلية حيث بلغ ماتم ضخه 2.4 مليون جنيه وبلغ إجمالى المحفظة القائمة 1.7 مليار جنيه لـ 55 ألف عميل، كما تم ضخ 70 مليون جنيه لجمعية تضامن، بالإضافة إلى تمويل مشروع الكسيب حيث نستهدف تمويل 200 عربية بتكلفة 350 ألف جنيه للعربية الواحدة بالصندوق.