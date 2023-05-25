8.3 مليار جنيه.. خطة النواب توافق علي موازنة الطاقة المتجددة للسنة المالية 23/24

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية الجديدة 2023/2024، بإجمالي 8.7 مليارات جنيه مقابل 8.3 مليار العام المالي الجاري 2023/2022.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة في النواب اليوم، حيث عرض ممثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خالد عبد الحميد محمد، تفاصيل مشروع الموازنة، مشيرا إلى أن جملة الايرادات بلغت نحو 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2023/2024 مقابل 2.7 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي 2023/2022.

وقال: من المتوقع تحقيق الهيئة فائض ربح خلال العام الجديد 2023/2024 يقدر بنحو 251 مليون جنيه.

وردا على سؤال النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حول الاستثمارات التي تُبرم مع القطاع الخاص، كشفت فاطمة الحناوي، ممثلة الهيئة، أن حجم الاستثتمارات مع القطاع الخاص حوالي 29.8 مليار دولار، فضلا عن مشروعات تحت الإنشاء تقدر بنحو 1.7 مليارات دولار، و4 مذكرات تفاهم تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر مؤخرا في مدينة شرم الشيخ.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤشرات المالية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي المقبل 2023/2024، تعطي جرعه أمل كبيرة.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن الهيئة تحقق مكاسب للدوله منذ إنشائها، موجها الشكر على هذا الأداء.

فيما قال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة: الهيئة منضبظة ومن أفضل الهيئات، لما تحققه من نجاحات ومكاسب مالية كبيرة للدولة.