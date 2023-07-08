8.24 مليار جنيه مبيعات أجنبية بالبورصة المصرية منذ بداية العام (جراف)

سجلت تخارجات المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية ما قيمته 8.24 مليار جنيه، بواقع 7.5% من التداولات منذ بداية العام الحالي، وحتى تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وقابل ذلك مشتريات محلية وعربية نسبتها الإجمالية 92.5% من التداولات، بقيمة 6.362 مليار جنيه، و1.1881 مليار جنيه على الترتيب.

وتشهد البورصة المصرية مبيعات قوية من المستثمرين الأجانب خلال فترة تجاوزت العام، نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للبيع بصافي 47.7 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من التعاملات، و76.2 مليون جنيه، بنسبة 7.5% من التداولات على الترتيب، بينما اقتنص المستثمرون المحليون 84.6% من التعاملات، بصافي مشتريات 123.9 مليون جنيه.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 30 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وسط هبوط جماعي للمؤشرات في ظل الضغوط البيعية من المستثمرين العرب، والأجانب.

وأنهى رأس المال السوقي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.132 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.162 تريليون جنيه، بتراجع 2.53%. وسجلت التداولات 6 مليارات جنيه، من خلال التداول على 2.518 مليار سهم، عبر 209 ألف عملية.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 17102 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74%، مغلقا عند 3474 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.83% مغلقا عند 5146 نقطة. وسجلت حزمة من الأسهم القيادية تراجع كبير جاء من بينها البنك التجاري الدولي بنسبة 5.39% مغلقا عند مستوى 48.250 جنيه، والسويدي إليكتريك 8.39% مغلقا عند 16.880 جنيه.