8.2% نموا متوقعا فى استثمارات تصنيع الإلكترونيات محليا

محمود جمال:

توقعت ورقة بحثية أعدتها شركة «آى دى سى» العالمية للأبحاث التسويقية، نمو حجم استثمارات فى مجال تصنيع الإلكترونيات فى مصر بنسبة %8.2 سنويا بحلول 2020.

وكشفت الورقة التى حملت عنوان «رحلة مصر نحو ريادة صناعة خدمات التعهيد العالمية» وحصلت «المال» على نسخة منها، أن إجمالى الاستثمارات فى صناعة الاليكتروينات خلال العام الماضى وصل إلى 350 مليون دولار.

وأشارت إلى نمو نسبة الإنفاق العالمى على تقنيات التصنيع بنسبة %17.9 سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتتبنى وزارة الاتصالات خطة لتوطين صناعة الإلكترونيات بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، تشمل توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات محلية وعالمية لإنشاء مصانع فى المناطق التكنولوجية الجديدة، أبرزها مصنع «سيكو« للإلكترنيات فى منطقة أسيوط التكنولوجية، فضلا عن تدريب ورفع كفاءة المهندسين المصريين.

وقالت الورقة البحثية إن السوق المصرية تمتلك عدة عوامل محفزة مثل الكوادر البشرية المدربة وتنافسية تكلفة الأيدى العاملة مما يؤهلها للوصول إلى تلك النسبة، موضحة أن شركات التصنيع المحلية تقوم بتصميم مكونات العديد من العلامات التجارية العالمية.

و«آى دى سى» شريك إستراتيجى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « إيتيدا » فى عدد من المشروعات المهمة منها القمة السنوية لمدراء تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى اجراء دراسة تفصيلية عن الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات القيمة المضافة، والمعتمدة على الابتكار والإبداع.

وتستهدف إستراتيجية وزارة الاتصالات زيادة حجم صادرات الإلكترونيات من مليارى دولار إلى 10 مليارات دولار فى 2020، إلى جانب توفير 30 ألف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة غير مباشرة، من خلال التركيز على 3 محاور هى : خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم، وتصميم وتطوير الدوائر المتكاملة – تستخدم فى التليفزيونات والإلكترونيات – ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم الكهروميكانيكية الدقيقة «MEM’S».

وبحسب المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات – فى تصريحات سابقة – فإن قطاع الاتصالات mوتكنولوجيا المعلومات حقق معدلات نمو %14 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (2017/2018) منها %9.5 لقطاع الاتصالات، و%4.5 لتكنولوجيا المعلومات.