8.2 مليار جنيه مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة منذ بداية العام

سجلت مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب بالبورصة المصرية 8.2 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الأسبوع المنقضي.

وكان نصيب الأجانب من التعاملات خلال الفترة المذكورة 25.8% بصافي بيع 6.8 مليار جنيه، والعرب 7.5% بإجمالي تعاملات 1.4 مليار جنيه، فيما كان نصيب المستثمرين المحليين 66.7%، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

موجة نزوح للمستثمرين الأجانب نتيجة تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

وتشهد البورصة المصرية موجة نزوح للمستثمرين الأجانب نتيجة الاضطرابات التي تواجهها الأسواق العالمية حاليًا بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما تدعم مشتريات المؤسسات المحلية السوق.

يشار إلى أن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تباين لحركة المؤشرات، وتراجعات محدودة لرأس المال السوقي، وسط اتجاه العرب والأجانب نحو البيع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.09% إلى 10287 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 بنسبة 3.66% إلى 1112 نقطة، وانخفض EGX100 بنسبة 2.76% عند 1819 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 5.5 مليار جنيه، ليغلق الأسبوع عند 544.9 مليار جنيه، مقابل 550.4 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين ما نسبته 68.1% من التعاملات، والأجانب 26.8% من التعاملات بصافي بيع 331.6 مليون جنيه، والعرب بنسبة 5.2% بمبيعات قيمتها 136.7 مليون جنيه.