8.15 مليار جنيه مديونيات مستحقة على «الحديد والصلب المصرية»

كشفت القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية- أن هناك مديونيات قيمتها 8.15 مليار جنيه مستحقة على الشركة لكبار مورديها، والقابضة للصناعات المعدنية، وذلك حتى 30 يونيو الماضى.

وتوزعت هذه المديونيات بواقع 3.7 مليار جنيه للشركة المصرية للغاز الطبيعي (بتروتريد)، و1.7 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بقيمة 147 مليون ، و250 مليونا، إضافة إلى 2.25 مليار للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقالت “الحديد والصلب المصرية” إنها حققت مبيعات تصفية قيمتها 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت منتجات تامة، ومنتجات فرعية وخردة، وخامات، وأصول.

ولفتت إلى أنه تم التصرف في مبيعات التصفية طبقا للأسعار السائدة لهذه المنتجات بالسوق.

وقالت الشركة في قوائمها المالية المنشورة عبر شاشة البورصة المصرية اليوم إنه تم توجيه هذه الحصيلة في سداد باقي مستحقات وتعويضات العاملين بالكامل، واشتراكات التأمينات والضرائب بكافة أنواعها تجنبا من الحجز على أموال الشركة السائلة، والمنقولة.

جدير بالذكر أن عملية تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بدأت في مايو 2021، ومازال السير جار في العملية حتى الآن.