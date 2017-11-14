8-10 آلاف جنيه أوفر برايس رينو لوجان

أحمد شوقي: سجلت السيارة رينو لوجان زيادة في الأسعار لدى الموزعين والتجار مقارنة بالسعر الرسمي بما يتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه. وأرجع أحد موزعي السيارات ذلك إلى رواج مبيعات السيارة الفرنسية تزامنا خلال الشهور الأخيرة مع أزمة نقص الإنتاج المحلي من السيارات المجمعة في مصر والتي تمثل المنافس الرئيسي

أحمد شوقي:



سجلت السيارة رينو لوجان زيادة في الأسعار لدى الموزعين والتجار مقارنة بالسعر الرسمي بما يتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه.

وأرجع أحد موزعي السيارات ذلك إلى رواج مبيعات السيارة الفرنسية تزامنا خلال الشهور الأخيرة مع أزمة نقص الإنتاج المحلي من السيارات المجمعة في مصر والتي تمثل المنافس الرئيسي لرينو لوجان مثل نيسان صني وشيفروليه أفيو.

يذكر أن مبيعات رينو لوجان خلال الشهور التسعة الأولى بلغت 557 سيارة منها 453 وحدة خلال سبتمبر فقط فيما لم يتم تسجيل مبيعات نهائيا خلال الفترة من أبريل وحتى أغسطس. وسجلت السيارة 98 وحدة خلال فبراير الماضي و6 وحدات في مارس التالي له؛ ولم يتم تسجيل مبيعات نهائيا خلال يناير 2017 وفق أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.