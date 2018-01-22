8 هواتف متوقع ظهورها فى 2018

محمد فتحىبعد أن أحدثت الهواتف الذكية ثورة فى عالم المحمول خلال السنوات الأخيرة، احتدمت المنافسة بين الشركات على إطلاق هواتف ذات مميزات من شأنها تسهيل الحياة اليومية على حامليها، ومع تسارع وتيرة تطور تلك الهواتف لم يعد لقب "الأفضل" حكرا على أحد مثلما كانت "نوكيا" فى بداية انتشار المحمول.تتعدد الخ

محمد فتحى

بعد أن أحدثت الهواتف الذكية ثورة فى عالم المحمول خلال السنوات الأخيرة، احتدمت المنافسة بين الشركات على إطلاق هواتف ذات مميزات من شأنها تسهيل الحياة اليومية على حامليها، ومع تسارع وتيرة تطور تلك الهواتف لم يعد لقب “الأفضل” حكرا على أحد مثلما كانت “نوكيا” فى بداية انتشار المحمول.

تتعدد الخصائص والمميزات لكن القادم دائما أفضل، فمنحنى تطور طرازات الهواتف الذكية ليس له حدود، لدرجة أن بعض الشركات أصبحت تطلق أكثر من هاتف كل عام كل منها ذو مميزات تستهدف من خلالها شريحة معينة من الزبائن كل حسب متطلباته، وفيما يلى أبرز 10 هواتف ذكية من المتوقع إصدارها خلال عام 2018.

Samsung Galaxy S9 and S9+

لم يمض وقت طويل على إطلاق هاتفى Samsung Galaxy S8 و Samsung Galaxy S8+ وبدأنا نسمع عن خطط سامسونج المستقبلية لإطلاق النسختين الجديدتين S9 و S9+ خلال عام 2018، واللذين من المتوقع أن يتم إطلاقهما فى شهر أبريل المقبل.

Samsung Galaxy Note 9

بعد النجاح الذى حققه هاتف سامسونج نوت 8 فى 2017، بدأ فريق التطوير بالشركة التخطيط لنموذج الهاتف الجديد “Note 9” لكى يتم إطلاقه خلال عام 2018.

Huawei P20

رغم التوقعات الحالية بقيام شركة هواوى بإطلاق أحدث طرازات هواتفها المحمولة فى 2018 باسم P11 امتدادا للطرازات السابقة P8 و P9 و P10 لكن وفقا لتسريبات صور تصميم الهاتف الجديد مؤخرا تم الكشف عن أن الهاتف الجديد سيحمل اسم P20.

Sony Xperia XZ2

بمجرد كشف النقاب عن هاتف سونى اكسبيريا XZ1 فى الربع الثالث من 2017 وبدأت تقارير صحفية أجنبية تتحدث عن إطلاق نسخة جديدة خلال 2018 وهى Sony Xperia XZ2.

Nokia 9

بعد أن أعلنت شركة نوكيا فى 2017 عن إطلاق هاتفها Nokia 8 والذى استهدفت من خلاله منافسة هواتف الأندرويد، فمن المنتظر أن يتم كشف النقاب عن أحدث إصداراتها “Nokia 9” الذى سيستكمل مسيرة الإصدار الذى سبقه فى مناطحة كبار مصنعى هواتف الأندرويد فى العالم، أملا فى استعادة أمجادها السابقة.

HTC U12

رغم قيام شركة “HTC” بإضافة طراز “HTC U11+” إلى خطتها لعام 2018 لكن من المتوقع أن يكون هذه الإصدار نواة لإطلاق النسخة الجديدة “HTC U12” خلال نفس العام.

LG G7

من المتوقع أن تكشف شركة إل جى عن أحدث طرازات هواتفها المحمولة “G7” خلال المؤتمر العالمى للجوالى فى مارس 2018، وذلك وفقا لموقع pocket-lint.com العالمى.

Apple iPhone 9 / iPhone XI, iPhone X2

رغم أن إطلاق هاتف iPhone X فى 2017 بالتزامن مع iPhone 8 ، جاء احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق هواتف آى فون، لكن تأكيدات شركة “أبل” بأن هذا الهاتف يضع الأسس لـ 10 سنوات قادمة من هواتفها تشير إلى أن النسخة الجديدة التى سيتم إطلاقها فى 2018 قد تحمل اسم iPhone XI أو iPhone X2، أو ربما تخالف التوقعات ويتم الاكتفاء بالإصدار iPhone 9 فقط.