8 % نموا بمبيعات جاكوار لاند روفر في 9 أشهر

شريف عيسى



استمر اتجاه الصعود لمبيعات جاكوار لاند روفر، أكبر مصنع للسيارات الفارهة ببريطانيا، خلال الشهور التسع الأولى من العام الجارى بنسبة وصلت 8%، مقارنة بالعام الماضى، مسجلة 466 ألفا، و662 سيارة.



وتعود الزيادة فى مبيعات الصانع البريطانى إلى نمو مبيعات كل من الصين، أكبر الأسواق مبيعا للسيارات الفارهة، بنسبة 20%، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية بـ17%.



ورغم الزيادات التى شهدتها مبيعات الشركة الأم، إلا أن مبيعات لاند روفر ما زالت تعانى التراجع ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالشهور الماضية بانخفاض بلغ 0.5%، مسجلة 329.2 ألف وحدة.



وتمكنت العلامة الرياضية الفارهة المتعددة الاستخدمات من تحقق نمو فى أداء مبيعاتها خلال شهر سبتمبر بنسبة 7%، بعد تمكنها من بيع 65.1 ألف وحدة، بفضل الطلب المتزايد على كل من ديسكفرى سبورت، وفيلار.



أما عن مبيعات جاكوار، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر فصعدت بـ 33%، مسلجة 137.5 ألف سيارة، نتيجة ارتفاع مبيعات F-Pace، والتى تعد أول سيارة رياضية متعدددة الإستخدمات تتبع العلامة جاكوار.



يترقب السوق فى مصر خلال نوفمبر الجارى طرح فيلار من قبل وكيلها الحصرى ممثلاً فى MTI، بحسب ما أكده إسلام توفيق، مدير مبيعات جاكوار لاند روفر.



ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تمكنت MTI من بيع 139 سيارة خلال الفترة الشهور التسع الأولى، مقسمة ما بين 44 وحدة لجاكوار، و95 سيارة تابعة للعلامة لاند روفر.