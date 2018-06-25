8 منتخبات تودع المونديال وتأهل 6 لثمن النهائى

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم “روسيا 2018″، إلى 6 هي البلد المضيف وأوروجواي وفرنسا وكرواتيا وبلجيكا وإنجلترا، بينما خرجت ثمانية منتخبات خالية الوفاض، وهى مصر والمغرب والسعودية وتونس وبنما وبولندا وكوستاريكا وبيرو.

في ما يأتي لمحة عن وضع المجموعات الثماني في البطولة بعد ختام الجولة الثانية أمس الأحد:

– المجموعة الأولى – المتأهلان : روسيا وأوروجواي.

المودعان : السعودية ومصر.

اللقاء المقبل “اليوم “: مصر-السعودية، روسيا-أوروجواي.

– المجموعة الثانية – المتأهلان: لا أحد

المودع : المغرب

اللقاء المقبل “اليوم”: إسبانيا-المغرب، إيران-البرتغال.

– المجموعة الثالثة – المتأهل : فرنسا

المودع: البيرو

اللقاء المقبل “غدا”: فرنسا-الدنمارك، أستراليا- بيرو.

– المجموعة الرابعة – المتأهل : كرواتيا

المودع: لا أحد

اللقاء المقبل “غدا”: أيسلندا-كرواتيا، الأرجنتين-نيجيريا.

– المجموعة الخامسة – المتأهلان: لا أحد

المودع : كوستاريكا

اللقاء المقبل “بعد غد”: صربيا-البرازيل، سويسرا-كوستاريكا.

– المجموعة السادسة – المتأهلان: لا أحد

المودع: لا أحد

اللقاء المقبل “بعد غد “: المكسيك-السويد، ألمانيا-كوريا الجنوبية.

– المجموعة السابعة – المتأهلان: إنجلترا وبلجيكا.

المودعان: تونس وبنما.

اللقاء المقبل “الخميس القادم”: بنما-تونس، إنجلترا-بلجيكا.

– المجموعة الثامنة – المتأهلان: لا أحد.

المودع: بولندا.

اللقاء المقبل “الخميس المقبل”: اليابان-بولندا، السنغال-كولومبيا.