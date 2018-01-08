8 مناقصات لتوسعة شبكات كهرباء البحيرة والمنوفية

المال ــ خاص طرحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء 8 مناقصات، لتوريد وتركيب مهمات كهربائية لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض، لتوسعة الشبكات بنطاق محافظتى البحيرة والمنوفية. وقال المهندس محمد السيد سطوحى، رئيس شركة البحيرة - فى تصريحات خاصة - إن الشركة طرحت كراسة شروط المناقصات على الشركات المحلية والعالم

المال ــ خاص

طرحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء 8 مناقصات، لتوريد وتركيب مهمات كهربائية لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض، لتوسعة الشبكات بنطاق محافظتى البحيرة والمنوفية.

وقال المهندس محمد السيد سطوحى، رئيس شركة البحيرة – فى تصريحات خاصة – إن الشركة طرحت كراسة شروط المناقصات على الشركات المحلية والعالمية منذ 3 يناير الجارى، وتتراوح قيمة كراسة الشروط بين 10 – 20 ألف جنيه.

وأضاف أن الشركة ستقوم بتوسعة نحو 60 موقعا تابعا لها بنطاق قطاعات شمال ووسط وجنوب البحيرة والنوبارية والسادات، وسيتم تلقى عروض الشركات بداية من 27 – 31 يناير الجارى، على أن تقوم الشركات بتقديم تأمين ابتدائى بقيمة %3 من قيمة العطاء.

وﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺑﺎﺗﺴﺎﻉ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ، ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻣﺮﻛﺰﺍﻟﺨﻄﺎﻃﺒﺔ، وﻤﺤﺎﻓﻈتى ﺍﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻡ .

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 1.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ من إجمالى 2.4 مليون مشترك، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺿﺨﻪ كاستثمارات ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ.

على صعيد متصل، طرحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مناقصة لربط محطة محولات زهراء مدينة نصر، عبر خطى كهرباء بقدرة 220 كيلو فولت بنظام تسليم المفتاح. وقال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية للنقل، إن ربط محطة المحولات يأتى لتفريغ القدرات المنتجة من مشروعات إنتاج الكهرباء بالشبكةالقومية، وذلك عبر مسارين، الأول : هو خط زهراء مدينة نصر / شرق القاهرة بكابل 2000 مم2 نحاس، والثاني: هو زهراء مدينة نصر / الكريمات بكابل 2500 مم 2 نحاس.

وأوضح أن المناقصة تتضمن تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وإختبار الكابلات، ويصل قيمة كراسة الشروط لنحو 1000دولار، مشيرا إلى أنه يجب على المتقدم سداد نحو 300 ألف دولار للمنافسة على المناقصتين (ما يعادل نحو 5.3 مليون جنيه) كتأمين مؤقت على أن يتم تلقى العروض 20 فبراير المقبل.