8 مليارات جنيه مكاسب البورصة في أسبوع

العقارات وبورتو ضمن قائمة الأنشط بالسوق المال- خاص سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ارتفاعًا بقيمة 8 مليارات جنيه، خلال تداولات الأسبوع الحالي، ليغلق عند 789 مليار جنيه، مقابل 781 مليار جنيه، الأسبوع السابق. وتصدّر قطاع العقارات قائمة القطاعات المقيدة، من حيث أحجام التد

العقارات وبورتو ضمن قائمة الأنشط بالسوق

المال- خاص

سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ارتفاعًا بقيمة 8 مليارات جنيه، خلال تداولات الأسبوع الحالي، ليغلق عند 789 مليار جنيه، مقابل 781 مليار جنيه، الأسبوع السابق.

وتصدّر قطاع العقارات قائمة القطاعات المقيدة، من حيث أحجام التداول، عبر بيع وشراء 582.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، بقيادة سهم بورتو جروب الذي سجل تداولات قيمتها 156 مليون جنيه.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، في المرتبة الثانية، بتداول 575.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، بصدارة سهم القلعة القابضة للاستثمارات المالية، إذ سجل تداولات بقيمة 398.3 مليون جنيه.