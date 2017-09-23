8 مليارات جنيه مشتريات الأجانب في البورصة منذ 2017

منى عبدالباري:تجاوزت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية مستوى الـ8 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بمشتريات محدودة للعرب خلال هذه الفترة قدرت بـ 348.03 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.ويواصل الأجانب الشراء

منى عبدالباري:

تجاوزت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية مستوى الـ8 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بمشتريات محدودة للعرب خلال هذه الفترة قدرت بـ 348.03 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.

ويواصل الأجانب الشراء بالبورصة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي والذي هبط بقيمة الجنيه بنحو 100% ليجعل أسعار الأسهم المصرية جاذبة للشراء بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وفي نهاية الأسبوع الماضي استحوذ الأجانب على 17.18% من إجمالي تعاملات السوق، مسجلين صافي شراء 0.52 مليون جنيه، فيما كان نصيب العرب 10.10% من التعاملات بصافي شراء 5.92 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على نسبة 72.72% من التعاملات.

وفي المقابل استحوذت المؤسسات على 32.41% من إجمالي التعاملات بصافي شراء 94.70 مليون جنيه، بينما كانت باقي التعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.59%.