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8 مليارات جنيه قيمة صكوك إسلامية صدرت في 2021

عبر 3 شركات
فاطمة إمام 7:37 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 7:37 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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شهدت السوق المصرية خلال العام الحالى إصدار 3 شركات لأربعة صكوك إسلامية، بقيمة 8.1 مليار جنيه.

قال محمد البلتاجي، رئيس جمعية التمويل الإسلامى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركات التى أصدرت تلك الصكوك الإسلامية تضم كلًا من (كونتكت، وطلعت مصطفي، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية).

وأضاف «البلتاجي» أن البنوك والمؤسسات المشاركة فى إصدارات تلك الصكوك الإسلامية تضم «الأهلي» و«مصر» و«البركة» وشركة الأهلى كابيتال.

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ويعد التصكيك أو التوريق الإسلامى «إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة فى ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلًا، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي، وتأخذ أحكامه».

وأتمت شركة كونتكت القابضة عمليتى إصدار لصكوك مضاربة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، وذلك منذ إتاحة الرقابة المالية هذه الأداة التمويلية أمام الشركات فى مصر، لتصبح أكبر مصدر للصكوك فى مصر بعد هذا الإصدار.

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وأشارت «كونتكت القابضة» إلى أن هذا الإصدار عبارة عن صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وسيجرى استخدام حصيلته فى تمويل نشاط السيارات.

وعن الصكوك الإسلامية الخاصة بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، قام البنك الأهلى المصرى، بصفته ضامن التغطية ومكتتب، بالمشاركة فيها مع كل من «الأهلى المتحد» و«القاهرة» و«قناة السويس»، بقيمة إجمالية 600 مليون جنيه.

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بقلم فاطمة إمام

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