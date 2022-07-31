8 مليارات جنيه زيادات رؤوس أموال شركات البورصة المصرية خلال 7 أشهر (جراف)

سجلت زيادات رؤوس الأموال الشهرية للشركات المُدرجة بالبورصة المصرية 8.194 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يوليو الماضي.

وأعلى زيادة رأس مال شهدتها البورصة العام الحالي كانت في يناير الماضي بقيمة 1.755 مليار جنيه، بينما كانت الأدنى في إبريل بواقع 7 ملايين جنيه فقط.

وجاءت زيادات رؤوس الأموال شهريا كالتالي 1.755 مليار جنيه في يناير، و806 مليون جنيه في فبراير، و1.701 مليار جنيه في مارس، و7 ملايين جنيه في فبراير، و138 مليون جنيه في مايو، و1.672 مليار جنيه في يونيو، و1.422 مليار جنيه في يوليو.